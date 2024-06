Hermeskeil: Radmuttern an Pkw gelockert – Polizei sucht Täter

HERMESKEIL/KELL AM SEE. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, kam es am heutigen Montag, den 10.06.2024, auf der B407 während der Fahrt auf Höhe der ED-Tankstelle in Kell am See um ca. 13.15 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund von zuvor gelösten Radmuttern.

Noch bislang unbekannte Täter lösten vermutlich im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl Schule in Hermeskeil alle vier Radmuttern am Rad des betroffenen Pkw’s. Am Pkw entstand lediglich Sachschaden.

Verletzt wurde niemand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-9151-0 entgegen.