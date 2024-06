++ Wetter in der Region: Wechselhaft bei milden Temperaturen ++

Das Wetter wird in den nächsten Tagen wechselhaft in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen bleiben mild.

OFFENBACH. Die nächsten Tage bringen wechselhaftes Wetter bei milden Temperaturen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Sonntagfrüh ist gebietsweise mit Nebel zu rechnen, vor allem in den Tälern von Eifel und Westerwald, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte.

Im Verlauf des Tages soll es den Meteorologen zufolge aufklaren und bewölkt, aber trocken sein. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 18 und 22 Grad. Zu Beginn der Woche wird es laut Prognose zunächst heiter. Später am Montag erwartet der DWD aber Regen. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 17 und 21 Grad liegen, in Hochlagen bei 14 Grad.

Auch der Dienstag soll den Angaben zufolge viele Wolken und einzelne Schauer bringen. Ab dem späten Nachmittag komme es zu Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, in der Eifel um die 13 Grad. Zudem wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlicher Richtung. (Quelle: dpa)