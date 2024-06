Sprinter-Fahrer erfasst zwei 8-Jährige: Ein Kind mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

LOSHEIM-RIMLINGEN. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, ereignete sich am gestrigen Donnerstag, 06.06.2024, in der Straße „Am Hügel“ in Losheim-Rimlingen gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder (beide 8 Jahre alt) verletzt wurden.

Die beiden Kinder liefen, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, die Hauseinfahrt in Richtung Straße entlang, um nach links in Richtung eines Spielplatzes weiterzulaufen. Aufgrund der linksseitig zur Einfahrt angrenzenden Hecke konnte die Kinder den Sprinter, welcher die o.g. Straße aus der Rimlinger Straße kommend befuhr, nicht rechtzeitig erkennen.

Dem Fahrzeugführer des Sprinters wurde die Sicht durch die Hecke ebenso versperrt, sodass dieser die Kinder erst in Höhe der Einfahrt erblicken konnte.

Es kam zur Kollision zwischen der Beifahrertür des Sprinters und beider Kinder. Eines der Kinder erlitt Schürfwunden am Knie, das andere Kind erlitt eine Fraktur am Sprunggelenk und musste mittels Rettungshubschrauber ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken geflogen werden.

Ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Nordsaarland kam zur Verkehrsunfallaufnahme vor Ort.