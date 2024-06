Trier: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Plünderer flüchten nach Alarm

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, versuchten unbekannte Täter am Donnerstag, 6. Juni, gegen 19 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Grüneberg“ in Trier-Kürenz aufzuhebeln.

Die Täter schafften es zwar über den Innengriff ein nebenstehendes Fenster zu öffnen, lösten dabei aber vermutlich die Alarmanlage des Hauses aus. Der optische und akustische Alarm schreckte die Täter mutmaßlich auf, sodass sie unverrichteter Dinge flüchteten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.