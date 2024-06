Wohnhausbrand in Maring-Noviand: Feuerwehr rettet Hund

MARING-NOVIAND. Am heutigen Montagmorgen, 03.06.24, kam es gegen 08.50 Uhr zu einem Brand eines Wäschetrockners in einem Einfamilienhaus in Maring-Noviand.

Der Brand des Gerätes wurde höchstwahrscheinlich durch einen technischen Defekt ausgelöst und verursachte einen Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Durch den zeitnahen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Brand auf weitere Teile des Gebäudes übergreift.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude, wobei der Hund der Familie durch die Feuerwehr unversehrt aus dem Haus gerettet werden konnte.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kues, Maring-Noviand und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.