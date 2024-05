Einbruch bei Firma in Schömerich: 29.000 Euro Schaden

SCHÖMERICH. Am Dienstag, den 28.5.2024, Uhr brachen zwei unbekannte männliche Täter in der Zeit von 0.45 Uhr bis 1.15 in das Firmengebäude eines Dachdeckerbetriebs in Schömerich ein.

Durch die Täter wurden diverse Werkzeuge sowie ein Motorrad entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 29.000 Euro.

Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-10 entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)