Überschlag und Kollision mit Baum: Unfälle unter Alkohol in Luxemburg

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale meldet, haben sich im Großherzogtum drei schwere Unfälle unter Alkoholeinfluss ereignet.

Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, verunfallte ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Bockholtz und Pintsch. Der Fahrer verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, woraufhin der Wagen sich abseits der Straße überschlug. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Minuten später, gegen 16h.10 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf dem CR132 in Brouch gemeldet. Ein Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte am Straßenrand mit einem Baum. Der Mann, welcher leicht verletzt wurde, wurde seitens der Rettungsdienste betreut und anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

In der Nacht zum Samstag wurde kurz vor 3.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Kreuzerbuch und Schweich gemeldet. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und verunfallte abseits der Straße, wobei der Unfallwagen wenig später Feuer fing. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle konnte aber nicht vermeiden, dass der Wagen komplett ausbrannte. Beide Insassen konnten, noch bevor der Unfallwagen Feuer fing, aussteigen. Die beiden wurden seitens der Rettungsdienste vor Ort erstversorgt und der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

In allen drei Fällen wurde ein Unfallprotokoll erstellt, bei den drei Unfallfahrern verlief ein Alkoholtest jeweils positiv. Im Laufe der Nacht mussten jedoch dann aufgrund positiver Alkoholtests zwei Führerscheine eingezogen werden, dies in in Luxemburg-Stadt und Bascharage. (Quelle: Police Grand-Ducale)