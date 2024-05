Telefonbetrug in Trier: Kripo fahndet mit Phantombild – Geldabholer geflohen

TRIER. Bislang unbekannte Täter riefen die Geschädigte am 14. Februar, gegen 12.46 Uhr, mit unterdrückter Rufnummer an. Eine Mädchenstimme behauptete am Telefon, dass sie einen Unfall verursacht und jemanden überfahren habe.

Im Anschluss übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch und erklärte, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung einer Untersuchungshaft sei eine Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro zu Zahlen. Die Geschädigte traf nach weiteren Telefonaten gegen 15 Uhr den unbekannten Tatverdächtigen zur Geldübergabe in der Trierer Deworastraße.

Vor der Übergabe erkannte die Geschädigte den Betrugsversucht und brach die Übergabe ab, woraufhin der Geldabholer die Flucht ergriff. Im Nachgang wurde ein Phantombild des Abholers gefertigt. Mit diesem sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Der Unbekannte wird weiterhin wie folgt beschrieben:

– ca. 170cm groß

– ca. 25-30 Jahre alt

– männlich

– dunkler Teint (möglicherweise asiatischer Einschlag)

– glatt rasiertes Gesicht

– dunkel gekleidet

– Mütze

– schwarze Umhängetasche

– Jeanshose

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)