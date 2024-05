Trier: Doppeltes Glück – Zwei Tage „Brückenglück“-Festival auf der Römerbrücke

TRIER. Als Verbindung zwischen zwei Ufern betonen Brücken, dass die räumliche Überquerung auch einen Perspektivwechsel ermöglicht. Die Römerbrücke macht keine Ausnahme. Seit fast 1900 Jahren bringt sie nicht nur Stadtteile, sondern auch Menschen zusammen und bei der zweiten Auflage des „Brückenglück“-Festivals auch Kunst, Kultur und Kulinarik.

Am 1./2. Juni wird sie doppelt so lange bespielt wie bei der Premiere: als Start des Moonwalker-Wanderns, chillige Picknickzone mit Musik, Tanzparkett, Yoga-Fläche und als Objekt kostenloser Führungen.

Das teilte die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag mit.

Über die Neuauflage freut sich Kulturdezernent Markus Nöhl: „Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass die Römerbrücke stärker in den Fokus unserer antiken Erinnerungskultur rückt und den Status erhält, den sie kraft ihres Welterbe-Status verdient hat. ‚Brückenglück meets Moonwalker‘ lässt diesen Wunsch Realität werden. Noch vor wenigen Jahren waren Events auf der für den Verkehr gesperrten Römerbrücke außer in ganz wenigen Ausnahmefällen quasi undenkbar. Dass wir diese Veranstaltung nun dank der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) bereits zum zweiten Mal nacheinander anbieten können, ist daher ein großer Erfolg.“

Das sehen auch viele regionale Bands so: Über 60 Bewerbungen gingen bei Projektleiter Jan Hoffmann für die elf Spots ein. „Das große Interesse spiegelt die Besonderheit dieses Events wider. Wir sind deshalb sehr froh, den Besucherinnen und Besuchern ein deutlich ausgeweitetes Programm bieten zu können.“ Maßgeblich unterstützt wird das Event dabei von der Sparkasse Trier.

Am Samstag, 1. Juni, spielen ROLF, Nico Mono, „Eskapade“ und „The 4Senses acoustic“ ab 18 Uhr auf der kleinen Szenefläche, umgeben von sieben Ständen lokaler Gastronomen. Ab 20.30 Uhr startet der zweite Moonwalker auf die zehn bis 30 Kilometer langen Touren quer durch die Stadt. „Die Wanderstrecken wurden komplett neu konzipiert, um auch Wiederholungstätern ein abwechslungsreiches Erlebnis zu ermöglichen“, verspricht Erich Francois, Gründer der Agentur step by step, die den Moonwalker erstmals nach Trier geholt hatte. „Je nach persönlichem Anspruch kann man die sportliche Herausforderung suchen oder sich einfach auf die Atmosphäre einer Nachtwanderung einlassen. Die kürzeren Strecken sind auch für Anfänger oder Familien geeignet.“

Am Sonntag, 2. Juni, geht es um 10 Uhr weiter: Exhale Yoga & Retreat bietet ein 75-minütiges Übungsprogramm an. Ab 12 Uhr warten das Stadt- und das Landesmuseum, die Kunstflotte und die mobile Spielaktion pünktlich zur Eröffnung der Gastro- Stände mit einem breiten Kinderprogramm auf. Mit Aurelia und Marcus können kleine Römerfans unter anderem Brücken und Aquädukte wie die alten Baumeister konstruieren. Ebenfalls um 12 Uhr wird die Brücke wieder in entspannte Musikfluten gehüllt: Bis 21.45 Uhr spielen „Saxomania“, „Melodia“, Anne Dorko, das „Comfort Zone-Orchestra“, „Praline 5000“, Ralph Brauner und die Formation „Firebird.“

Zudem kann ab 16 Uhr auf der Römerbrücke das Tanzbein geschwungen werden: Der „Lindy Hop Circle“, die Tanzschule „Dance in Trier“ und die Tango-Initiative zeigen ihr Können und laden zum rhythmusgeschwängerten Wohlfühl-Workout ein.

Beim Unesco-Welterbetag, der ebenfalls am 2. Juni stattfindet, rückt die Römerbrücke bei kostenlosen Kurzführungen um 12, 14 und 16 Uhr in den Fokus. Start ist an der Konstantinsäule am östlichen Brückenkopf.

Brückenglück, Kinderprogramm, Konzerte, Tanzvorführungen sowie die Führungen sind eintritts- und anmeldefrei. Für den Moonwalker gibt es ein Anmeldeportal: www.moonwalker-hiking.com. Auch für das sonntägliche Yoga-Event ist eine Einschreibung nötig: www.exhaleyoga.lu/special-events/. Das Programm auf einen Blick: www.trier-info.de/highlights/brueckenglueck-meets-moonwalker.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung, Paula Kolz, 21.05.24)