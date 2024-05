Das Original ist zurück: Ü30-Party Trier am 25. Mai im Bürgerhaus Trier-Ehrang

TRIER. Die Nacht ist jung, die Beats sind heiß und das Tanzparkett erstrahlt im Licht der Discokugel – macht euch bereit für eine unvergessliche Nacht voller Musik, Spaß und guter Laune! Denn: Das Original ist zurück – Am 25. Mai findet in Trier-Ehrang die legendäre „Ü-30 Party Trier“ statt.

In neuer Location im Bürgerhaus Trier-Ehrang, welches aufgrund der Flutschäden neu gestaltet wurde, erwartet euch am Samstag, den 25. Mai, das Trierer Party-Original von Events Hoch 4. Wie zuvor im Eurener Druckwerk oder im Romika Eventzelt, wird auch an diesem Abend die Tanzfläche gerockt! Für den passenden Sound an den Decks sorgen für euch DJ S-Maxx und DJane Sunshine – ausgelassene Party-Atmosphäre garantiert!

Neben einem gratis Begrüßungs-Sekt oder -Shot, könnt ihr euch über zahlreiche Specials an der Bier- und Bartheke freuen – lasst euch überraschen.

Ticket-Infos:



Tickets könnt ihr euch im Vorverkauf unter www.eventshochvier.de sowie im Bürgerbüro des Bürgerhauses in Trier-Ehrang zwischen 9 und 13 Uhr sichern. Im Vorverkauf beträgt der Ticketpreis 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Einlass und Beginn ist um 20 Uhr.

Über EVENTS HOCH VIER:

Als Full-Service Eventagentur erarbeitet das Team hochwertige Veranstaltungen und Konzepte als Veranstalter eigener Events beispielsweise der ORIGINAL Ü30 Party Trier oder der Kölschen Nacht. Auch für Firmenkunden stellt die Trierer Agentur ihr ganzes Team aus Jahrelanger Erfahrung im Eventbereich gerne zur Verfügung. Eventplanung, Vermittlung von Licht und Tontechnik, DJs und Bands, Locations sowie ein umfangreiches und professionelles Gastrokonzept, steht dabei im Fokus.