++ Trier und Landkreis: Zahlreiche Feuerwehreinsätze – Alarmstufe 4 im Kreis Trier-Saarburg ++

TRIER. Dauerregen führt auch in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg aktuell zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Die Feuerwehr hat im Trierer Stadtgebiet mehrere Einsätze, weil das Wasser auf der Straße steht. Die Orte Olewig, Zewen, Herresthal sind aktuell betroffen.

Wie die Stadt Trier gegen 17.38 Uhr am Freitag mitteilte, kommt es in Trier-Olewig zu Einsätzen, weil der Bach dort das Wasser nicht hält. Einsatzkräfte sind dort vor Ort. In Zewen, Biewer und Filsch stehen Keller unter Wasser oder das Wasser droht in Häuser zu laufen. Im Trierer Gartenfeld ist der Kreuzweg überschwemmt.

Der Kreis Trier-Saarburg berichtet von aktuell rund 40 Einsätze wegen Überflutungen.

Ein Einsatzschwerpunkt ist an der unteren Saar. Derzeit werden vor allem Sandsäcke in die betroffenen Ortsgemeinden transportiert. Außerdem wurden in mehreren Verbandsgemeinden Bereiche eingerichtet, um neue Sandsäcke zu füllen.

Der Kreis Trier-Saarburg hat die Alarmstufe 4 ausgerufen. Das bedeutet, dass der Landkreis die Einsatzleitung übernommen hat.

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor starkem Dauerregen in der Region Trier. Dabei können bis zu 100 l/m² Regen fallen. Bereits gestern Abend wurde in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg das Führungs- und Lagezentrum eingerichtet. Seit heute Morgen ist die Technische Einsatzleitung (TEL) Trier-Saarburg im Einsatz.

Die Pegelstände von Mosel, Saar, Ruwer, Sauer und Kyll werden seitdem engmaschig beobachtet. Derzeit wird allem bei der Saar ein hoher Pegelstand gegen Abend prognostiziert.