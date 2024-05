++ Region: Sonniges Wetter hält an – am Sonntag bis zu 27 Grad warm ++

Das sonnige Wetter vom Feiertag hält bis Samstag an. Am Sonntag sind laut Vorhersage einzelne Schauer möglich.

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich die kommenden Tage auf ähnlich sonniges Wetter wie am Feiertag freuen. Nach bis zu 23 Grad am Vatertag seien am Freitag sogar bis zu 25 Grad möglich.

Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Im höheren Bergland kann demnach mit bis zu 19 Grad gerechnet werden. Am Wochenende steigen die Temperaturen laut Vorhersage des DWD weiter an: Am Samstag liegen die Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad, am Sonntag zwischen 23 und 27 Grad. Während es am Samstag noch trocken bleiben soll, sind am Sonntagnachmittag einzelne Schauer möglich. (Quelle: dpa)