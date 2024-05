Trier: Von Sommermode bis Wintermantel – 1. Kleidertauschbörse am 24. Mai in Trier Süd

TRIER. Gemeinsam mit dem Referat für Nachhaltigkeit des AStA der Universität Trier lädt der Zweckverband A.R.T. zur ersten Kleidertauschbörse in Trier Süd ein. Die Veranstaltung findet am 24. Mai von 15:00 bis 19:00 Uhr auf dem A.R.T. Betriebsgelände in der Löwenbrückener Straße 13/14 statt.

Ob Jung oder Alt, alle sind herzlich eingeladen, ihre Kleiderschränke zu durchstöbern und mitzubringen, was sie nicht mehr tragen möchten. Von kleinen bis großen Größen, von Herren- bis Damenkleidung, von Sommermode bis Wintermantel – alles ist willkommen. Denn bei der Kleidertauschbörse findet jedes Kleidungsstück einen neuen Besitzer und das eine oder andere Lieblingsstück wartet vielleicht schon darauf, entdeckt zu werden.

Datum: Freitag, den 24.05.2024

Uhrzeit: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Ort: A.R.T. Betriebsgelände, Löwenbrückener Straße 13/14, 54290 Trier

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Kleidung einem neuen Zweck zuzuführen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun! Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und einen inspirierenden Austausch. Die Teilnahme an der Kleidertauschbörse ist kostenlos. Übriggebliebene Kleidung wird gespendet.