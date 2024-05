Schullaufmeisterschaften im Moselstadion: Gymnasium Hermeskeil vorne dabei

HERMESKEIL/TRIER. Bei den 17. Schullaufmeisterschaften am 8. Mai 2024 im Moselstadion Trier schnitt das Gymnasium Hermeskeil wie schon im Vorjahr erneut sehr gut ab, sodass in jedem Lauf, in dem Schülerinnen und Schüler der Schule teilgenommen haben, mindestens eine Platzierung unter den Top 10 erzielt werden konnte.

Herausragend war in diesem Jahr Vincent Junkes, der die 1500 Meter in überragenden 5:22 min lief und damit Schullaufmeister im Jahrgang 2011 wurde. Er konnte nicht nur dieses tolle Gefühl, sondern auch einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Insgesamt lag es nicht nur an den tollen erreichten Zeiten, sondern vielmehr an der angenehmen Atmosphäre, dem gemeinsamen Anfeuern und Aufwärmen und dem tollen Gefühl, als Schulteam teilzunehmen, dass alle eine sehr schöne Zeit im Moselstadion in Trier verbringen konnten. Und so freut sich das Gymnasium Hermeskeil nicht nur über die guten (Lauf-)Zeiten, sondern auch über den in vielerlei Hinsicht erfolgreichen Tag. (Quelle: Gymnasium Hermeskeil)