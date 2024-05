Stadtleben: Fussgängerzone Trier – ein schlecht durchdachter Witz

TRIER. Stellen Sie sich vor, es ist verkaufsoffener Sonntag in Trier. Das Wetter ist angenehm, die Geschäfte machen auf und Sie möchten nach der Anfahrt mit Ihrer Familie vor oder nach dem Bummel gemütlich in der Fussgängerzone auf einer Terrasse einkehren, etwas trinken und vielleicht auch etwas essen. Sie finden einen gemütlichen Platz, geben Ihre Bestellung auf und die Kinder spielen noch etwas, während Sie auf die Speisen warten.

Leider bemerken Sie erst nach und nach, dass alle paar Minuten ein Auto an Ihnen vorbeifährt und Sie müssen den Kindern sagen, dass sie nicht herumlaufen können. Außerdem stört Sie der Lärm und das Essen können Sie mit einem Auspuff vor der Nase auch nicht so wirklich genießen… Als dann doch eines Ihrer Kinder in einem Moment der Unachtsamkeit ein paar Schritte zuviel macht und fast überfahren wird, reicht es Ihnen: Sie gehen empört in das Lokal und fragen, warum dies so ist – warum in der Trierer Fussgängerzone Autos fahren und zudem noch sonntags!?

Die Antwort des Wirtes ist ehrlich, ärgerlich und ernüchternd: „Weil die Stadt Trier nichts dagegen macht“. Jetzt fragen Sie sich „Das gibt’s doch nicht?!“ – aber leider ist dies am Stockplatz in Trier an der Tagesordnung. Nicht nur an verkaufsoffenen Sonntagen.

Im März des Jahres wurde der Stockplatz, gemeinsam mit der Neustraße in Trier und einigen weiteren Nebengebieten, den Regelungen der Fussgängerzone angeglichen. Lieferzeiten wurden auf die Zeit von 6-11 Uhr morgens beschränkt – Durchfahrten, die außerhalb dieser Zeiten liegen, sind verboten oder müssen durch eine Ausnahmegenehmigung (z.B. für Parkplätze) erlaubt sein.

Genau diese Genehmigung macht sich eine der ansässigen Gastronomien am Stockplatz zu eigen, um die Verkehrsregeln in der Fussgängerzone zu umgehen. Mit zwei angemieteten Parkplätzen, die zur Durchfahrt berechtigen, wird ein Fuhrpark mit bis zu acht Kraftfahrzeugen betrieben, um die eigenen Speisen auszuliefern. Die Autos wechseln sich teilweise im Minutentakt ab, belästigen die Gäste aller umliegenden Gastronomien und verursachen zusätzlichen Ärger in der Nachbarschaft. Lärm und Abgase, zudem Gefährdung von Leib und Leben in einem geschützten Bereich – das geht wirklich nur in der Fussgängerzone von Schilda…. äh… Trier!

Auf das Thema angesprochene Mitarbeiter der Trierer Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes entgegnen bürokratisch: „Es gibt eine Genehmigung zur Durchfahrt. Wie oft man durchfährt oder zu welchem Zweck, ist irrelevant“.

An solchen Einzelfällen zeigt sich, wie wenig durchdacht das Konzept der Trierer Fussgängerzone wirklich ist. Prinzipiell ist es z.B. fast jeder Gastronomie, jeder Einzelperson, allen Anwohnenden und sogar Besuchern (!) möglich, diese Ausnahmegenehmigung für die Einfahrt in die Fussgängerzone zu beantragen. Wird diese erteilt, dann berechtigt dies 24 Stunden am Tag, mit dem Auto durch den geschützten Bereich zu fahren. Hinzu kommt – hat man eine solche Genehmigung und es wird ein Poller in die Straße installiert, dann bekommt man auch hierfür die Durchfahrtsberechtigung! Man muss hierfür lediglich den Links auf der Homepage der Stadt folgen, Formulare ausfüllen und absenden. Immerhin wird darauf hingewiesen, dass der Antrag nicht automatisch positiv beschieden wird – diesen Pluspunkt kann und sollte man dem „System“ wenigstens zugute halten…

Bekommt aber auch nur ein Bruchteil aller Antragsstellenden die Genehmigung zur Durchfahrt, wie am Stockplatz geschehen, dann wird die Fussgängerzone konterkariert und schafft sich damit von selbst ab. Folgen andere Gastronomien, Händler oder Anwohner in den Randbereichen diesem Beispiel, dann wird die erweiterte Fussgängerzone weitaus öfter mit Kraftfahrzeugen geflutet als zuvor – ein Zustand der definitiv nicht gewollt sein kann.

Die Stadt Trier muss hier reagieren. Die eingangs beschriebene Situation vom verkaufsoffenen Sonntag auf dem Stockplatz entspringt nicht der Fantasie – die Gäste der Terrassen waren fassungslos und hatten Angst um das Leben ihrer Kinder.

Entweder muss die Stadtverwaltung offen sagen, dass Durchfahrten generell, allgemeingültig und sogar als Deckmantel für Lieferservices genutzt werden dürfen und sollen, oder man muss die Sondernutzungen der gastronomischen Terrassen widerrufen, damit nicht wirklich Schlimmeres passiert.