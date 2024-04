„Wichtiger Partner“: Delegation aus Brasilien zu Besuch in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Die Bevollmächtigte Heike Raab und Landtagsvizepräsidentin Kathrin Anklam-Trapp empfangen Minister Artur Lemos und Staatssekretär Fabrício Peruchindes des brasilianischen Bundesstaats Rio Grande do Sul.

„Brasilien, das größte Land Südamerikas und die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist ein wichtiger Partner für Rheinland-Pfalz. Insbesondere mit dem Bundesstaat Rio Grande do Sul pflegen wir seit vielen Jahren eine rege Partnerschaft“, sagte die Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, Heike Raab. Sie empfing gemeinsam mit Landtagsvizepräsidentin Kathrin Anklam-Trapp Minister Artur Lemos aus dem brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul sowie Staatssekretär Fabrício Peruchin in der Staatskanzlei.

Neben wirtschaftlichen Kontakten gibt es seit den 1980er Jahren Beziehungen zwischen Hunsrücker Kommunen und den Nachfahren deutscher Auswanderer in den südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul. „Brasilien und Rheinland-Pfalz sind auch durch die gemeinsame Auswanderungsgeschichte eng verbunden. Wir freuen uns, dass diese gemeinsame Geschichte durch Austauschprogramme lebendig bleibt“, sagte Heike Raab weiter. Aus dem heutigen Gebiet von Rheinland-Pfalz, insbesondere dem Hunsrück, wanderten im 19. Jahrhundert viele Menschen nach Rio Grande do Sul aus, woraus verschiedene Austauschprogramme, kulturelle Begegnungen und Partnerschaften wie beispielsweise Städtepartnerschaften entstanden sind.

Brasilien ist für Rheinland-Pfalz und Deutschland der wichtigste Handelspartner in Lateinamerika. Im Juli 2024 wird eine Wirtschaftsreise mit Begleitung von Ministerin Daniela Schmitt nach Brasilien mit den Standorten Rio de Janeiro und Porto Alegre stattfinden. In diesem Jahr wird das 200-jährige Jubiläum deutscher Einwanderung nach Brasilien gefeiert. An einigen der entsprechenden Feierlichkeiten rund um Porto Alegre wird auch die Delegation teilnehmen.

Der Bundesstaat Rio Grande do Sul im äußersten Süden Brasiliens hat etwa 11 Mio. Einwohner. Wichtige Sektoren des wirtschaftlich starken Bundesstaats sind die Pharma- und Chemieindustrie, Grüne Energie/Wasserstoff und Weinbau. Die Hauptstadt ist Porto Alegre. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)