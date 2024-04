Radfahrerin von Auto erfasst: 56-Jährige tödlich verletzt

MAINZ. Gegen 20.30 Uhr kam es am gestrigen Donnerstagabend in der Straße „An der Reithalle“ in Mainz-Gonsenheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Eine 56-jährige Radfahrerin wurde durch einen PKW erfasst und verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des PKW handelt es sich um einen 56-jähriger Mainzer.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Mainz 2 und der Staatsanwaltschaft Mainz. Diese hat bereits einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die Angehörigen der tödlich verletzten Frau wurden zwischenzeitlich informiert. Diesen sowie dem Fahrzeugführer stehen Notfallseelsorger zur Betreuung zur Verfügung. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)