Trier: Erfolgreicher Auftakt zum „Campus Career Day“ am Balthasar-Neumann-Technikum

TRIER. Der Auftakt des BNT Campus Career Day 2024 am Balthasar-Neumann-Technikum Trier war ein voller Erfolg und zog eine große Anzahl von Absolventen sowie aufstrebenden Fachkräften an, um sich über Karrieremöglichkeiten zu informieren. Die Veranstaltung fand am Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) statt und wurde von eduHUB und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Trier-Saarburg in Zusammenarbeit mit dem BNT organisiert.

Die Eröffnungsveranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung durch den Schulleiter des BNT, Dr. Michael Schäfer, der die Aussteller und Gäste willkommen hieß. Er betonte die führende Rolle des BNT als Technikum in Rheinland-Pfalz und den idealen Standort für technologiebezogene Veranstaltungen.

Marc Reis, Leiter der IT am BNT, gewährte einen Einblick in den Fachbereich Technik, insbesondere in die Informatiktechnik mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. Aus dem Bundestag erreicht die Absolventen ein digitales Grußwort von MdB Verena Hubertz, die den BNT Campus Career Day offiziell eröffnete.

Die Eröffnungsrede von MdB Verena Hubertz würdigte die Veranstaltung und betonte die Chancen für die Teilnehmer, sich mit führenden Unternehmen zu vernetzen und potenzielle Karrierewege zu erkunden. Zahlreiche führende Arbeitgeber der Region präsentieren auf dem BNT Campus Career Day ihre Vorzüge und Karrieremöglichkeiten. Zu den Ausstellern gehören Unternehmen wie Schoenergie, Natus, ELATEC, FANUC JTI, Benninghoven, Franklin Electric, Tesla Automation und viele weitere. Wir freuen uns, dass sich die führenden und innovativsten Unternehmen aus unserer Region im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Automatisierungstechnik hier präsentieren, sagt David Dimmig, Leiter des eduHUB und Organisator der Veranstaltung.

Der nächste Termin des BNT Campus Career Day steht am 16. April 2024 unter dem Schwerpunkt Bautechnik/Hoch- und Tiefbau/Technische Gebäudeausrüstung (TGA) bevor.

Weitere Informationen: https://www.eduhub-trier.de/BNT_Campus_Career_Day/ (Quelle: Balthasar-Neumann-Technikum Trier und des Landkreises Trier-Saarburg)