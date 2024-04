Besonders: Veganes Essen und im Restaurant lebende Katzen – In Trier eröffnet ein „Katzentempel“

TRIER. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Nordseefiliale in der Trierer Brotstraße eröffnet am 26. April ein neues Gastro-Angebot. Das Besondere: In dem Restaurant „Katzentempel“ werden nicht nur vergane Speisen angeboten, sondern es leben auch fünf Tempelkatzen, gerettet aus dem Tierschutz, in den Räumlichkeiten.

Der Trierer „Katzentempel“ wird der 16. Standort des Restaurants mit dem außergewöhnlichen Konzept. Das Konzept basiert auf einer großen Portion sozialem Verantwortungsbewusstsein und vereint vegane Speisen mit einer Wohlfühlatmosphäre, in der man aus dem Tierschutz geretteten Katzen Gesellschaft leisten kann.

„Katzentempel steht für Genuss, Wohlbefinden und Respekt. In unseren Restaurants kommen nur Speisen auf den Tisch, die uns und die Gäste glücklich machen. Das vegane Menü vereint das Beste aus gesunder Ernährung und kompromissloser Gaumenfreude. Bei der Wahl unserer Lebensmittel lässt sich bereits erahnen, dass uns nicht nur das Wohl unserer Tempelkatzen am Herzen liegt, sondern das Wohl aller Tiere sowie unserer Heimat.“

„Fünf flauschige Tempelkatzen, die aus dem Tierschutz gerettet wurden, ziehen in den Katzentempel ein und warten darauf, Dich mit ihrer Anwesenheit zu verzaubern“, heisst es auf der Homepage.