71-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Freckenfeld kommt eine Bewohnerin ums Leben, eine weitere Frau wird leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

FRECKENFELD. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Freckenfeld (Landkreis Germersheim) ist eine 71 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte die Wohnung am Sonntagmittag vollständig aus. Eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Wohnungen des Hauses seien derzeit unbewohnbar, erklärte die Polizei. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf etwa 300 000 Euro.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.