Wittlich: Vom Berg in die Freiheit – 76 Abiturientinnen und Abiturienten vom PWG feiern Prüfungen

WITTLICH. Am 21.03.2024 fand am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich die Entlassfeier des Abiturjahrgangs 2024 statt.

Die Abiturientinnen und Abiturienten fanden sich samt ihrer Familien, dem Lehrerkollegium und der Schulleitung in der festlich geschmückten Sporthalle des Gymnasiums ein, um ihre Abiturzeugnisse entgegenzunehmen.

Nach der musikalischen Einstimmung durch Karolina Bittner am Klavier („Experience“, Ludovico Einaudi) stellte MSS-Leiter A. Kaspari in seiner Begrüßung heraus, dass regelmäßiger Schulbesuch und gute Abiturergebnisse mathematisch in direktem Zusammenhang stünden. „76 Jahre PWG, 76 Abiturientinnen und Abiturienten“ – dies könne kein Zufall sein. Traditionell begrüßten Herr Kaspari und Herr Dr. Poß die Abiturientinnen und Abiturienten abwechselnd persönlich mit Vornamen.

B. Neygenfind, Vorsitzende des Schulelternbeirats, unterstrich in ihrem Grußwort, dass der Jahrgang nun die Schule verlasse und den Schlüssel erhalten habe, viele Türen im Leben zu öffnen. Ausdrücklich dankte sie den Eltern für die vielfältige Arbeit rund um den Schulerfolg der Kinder. Die Schülervertretung, repräsentiert durch Lea Follmann und Thomas Neygenfind, rief den Abiturientinnen und Abiturienten zu, dass der Abiturerfolg des Jahrgangs als Ansporn gesehen werde, alles zu geben, um in naher Zukunft auch als Abiturientinnen und Abiturienten gefeiert zu werden. Passend zum Abi-Motto des Jahrgangs wünschten sie „einen guten Flug ins Leben“. Dr. K. Brixius, Vorstandsmitglied des Vereins der Eltern und Freunde des PWGs, betonte in ihren Ausführungen, dass die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Stimme einsetzen müssten, um potenzielle soziale Interaktionen zu ermöglichen und so die Gesellschaft zu gestalten.

Nach einem Video-Beitrag („Schön war’s, oder?“) des Kurses Darstellendes Spiel unter Leitung von Frau Wartner nahmen Marla Kranz und Emely Steffgen stellvertretend für den Abiturjahrgang die Schulzeit in den Blick und richteten ihre Ausführungen auf die tief verwurzelten Freundschaften, die innerhalb des Jahrgangs entstanden sind. Das Gefühl von Sicherheit am PWG habe dazu beigetragen, starke Persönlichkeiten zu entwickeln und Offenheit und Toleranz zu leben.

Schulleiterin M. Metzen-Mirz und Stellvertreter Dr. C. Poß würdigten in ihrer Ansprache die erbrachten Leistungen des Abiturjahrgangs und stellten bezugnehmend auf B. Brecht und den Roman „Der Trafikant“ (R. Seethaler) heraus, dass es in finsteren Zeiten Hoffnung brauche, um die Gesellschaft zu verbessern. Das Rüstzeug dazu habe sich der Jahrgang in der Schulzeit erworben.

Nun wurde den Abiturientinnen und Abiturienten das Ergebnis ihrer Arbeit der letzten Jahre überreicht – das Abiturzeugnis. Hierzu traten die Protagonisten des Abends in ihren Stammkursen auf die Bühne und nahmen das Reifezeugnis aus den Händen der jeweiligen Stammkursleitung entgegen.

Die fünf besten Abiturienten (Malin Max, Emelie Krewer, Amelie Messerig, Kaya Rauen und Sophia Zundel) erhielten einen Buchpreis der Stadt Wittlich.

Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für ihre herausragenden Leistungen im Fach Physik bekamen Simon Quint, Sophia Zundel, Jonathan Petri und Maria Englich überreicht.

Die Leistungen von Jana Klassen im Fach Chemie (Jahrgangsbeste) wurden mit einem Buchpreis und einer Urkunde ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden Emelie Krewer in den Fächern Biologie und Mathematik, Amelie Messerig (Erdkunde) sowie Malin Max in den Fächern Deutsch, Französisch und Geschichte prämiert. Ketrin Murati (Englisch) und Marisa Hademer (Mathematik), Jonathan Süß (Musik und Sport: Pierre de Coubertin Medaille) und Victoria Hilgert (Ethik) wurden ebenfalls für ihre hervorragenden Leistungen prämiert.

Der Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz wurde von Schulleiterin Metzen-Mirz an Karla Pickart überreicht.

Nach einem Tanzbeitrag („Die Airline Peters 2024“) des Gymnastik-Tanzkurses der MSS 13 unter Leitung von Frau Peters wurde der Kleine Peter-Wust-Preis an Luis Jennrich verliehen. Der Stellvertretende Schulleiter Dr. Poß konstatierte, dass nicht nur der PWG-Berg, sondern auch biblische Berge rufen würden. Er stellte die ruhige und besonnene, aber trotzdem zupackende Art des Preisträgers heraus, die ihn zu einem absoluten Teamplayer mache – sei es in der schulischen oder kirchlichen Jugendarbeit.

Der mit Fördergeldern dotierte Bernhard-Clemens-Förderpreis wurde in diesem Jahr an Malin Max übergeben, die das beste Abitur der Schule erreicht hat. Schulleiterin Metzen-Mirz würdigte die Preisträgerin und gab ihr mit auf den Weg, den Betrag zu verwenden, um zu reisen und so den persönlichen Horizont zu erweitern.

Im Anschluss an die Würdigung der einzelnen Preisträgerinnen und Preisträger folgte ein Gesangsbeitrag des Abiturchors („Don’t stop ne now“, Queen) unter Leitung von Herrn Jung sowie ein Beitrag des gesamten Jahrgangs („Moni“ nach dem Song „Tommi“) unter Leitung von Herrn Feld, die den Beginn des traditionellen Sektempfangs einläuteten.

Die Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten zum bestandenen Abitur:

Ian Baller (Wittlich), Karolina Bittner (Wittlich), Florian Bochmann (Wittlich), Elias Bollig (Klausen), Dilan Bora (Wittlich), Benoît Cossé (Landscheid), Leonie Eberwein (Wittlich), Maria Englich (Kinderbeuern), Marvin Follmann (Dreis), Lukas Gabriel (Osann-Monzel), Noah Gansen (Niederkail), Amelie Grochowski (Klausen), Marisa Hademer (Hontheim), Lorenz Hartig (Salmtal), Lilly Haubrich (Sehlem), Victoria Hilgert (Osann-Monzel), Jonas Hoffmann (Salmtal), Neil Houzenga (Wittlich), Luis Jennrich (Wittlich), Lina Kainz (Laufeld), Finn Karp (Altrich), Jana Klassen (Dreis), Alexia Kopp (Altrich), Marie Kotowski (Wittlich), Nele Kowall (Wittlich), Marla Kranz (Dreis), Linda Krasniqi (Wittlich), Emelie Krewer (Salmtal), Johannes Lamberti (Lüxem), Vincent Lequen (Wittlich), Quentin Maas (Wittlich), Emely Martinewski (Bengel), Malin Max (Niederöfflingen), Jana Meerfeld (Gillenfeld), Amelie Messerig (Salmtal), Maria Möbus (Wittlich), Wencke Morgenroth (Wittlich), Nils Müller (Bergweiler), Ketrin Murati (Wittlich), Lea Neuerburg (Hasborn), Philipp Nicolay (Landscheid), Vivian Pesch (Oberöfflingen), Jonathan Petri (Bergweiler), Karla Pickart (Klausen), Justus Ploem (Bullay), Leo Plohmann (Landscheid), Martin Pohl (Kinderbeuern), Simon Quint (Großlittgen), Lena Rahn (Wittlich), Kaya Rauen (Heckenmünster), Nele Reis (Laufeld), Fynn Rosenbaum (Niederscheidweiler), Mia Rosen (Wittlich), Marie Scheit (Salmtal), Jule Schottler (Salmtal), Fynn Schouren (Niederöfflingen), Jule Sicken (Mückeln), Nele Siegemund (Klausen), Anselm Simon (Wittlich), Emely Steffgen (Sehlem), Alexia Streit (Kinderbeuern), Jonathan Süß (Wittlich), Franz Theis (Wittlich), Lisa Thiel (Sehlem), Yanick Treimetten (Altrich), Lina Vaudlet (Wittlich), Rubens Vila (Wittlich Wengerohr), Leonie Waxmann (Wittlich), Jule Weiland (Salmtal), Anna Weinsberg (Wittlich), Kilian Wellenberg (Bombogen), Alexander Wingert (Dreis), Lilith Wrage (Wittlich), Marius Zettl (Wittlich), Felix Zimmerschied (Klausen), Sophia Zundel (Wittlich)