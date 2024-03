Baum fällt auf Hochspannungsleitung: Mehrere Polizeieinsätze im Saarland

ST. INGBERT. In St. Ingbert brachten am 23.3.2024, gegen 17.15 Uhr, mehrere Ereignisse die St. Ingberter Bürger in Aufruhr und die Polizei sowie die Feuerwehr in den Einsatz.

Um die o.g. Zeit wurde an der Stadthalle in St. Ingbert ein Salutschießen durch den Schützenverband Saar abgehalten, welches offensichtlich in ganz St. Ingbert zu hören war. Mehrere telefonische Bürgeranfragen konnten durch die Polizei entsprechend beantwortet werden.

Etwa zeitgleich meldete eine Anwohnerin, dass in St. Ingbert-Rohrbach, neben den lauten Knallgeräuschen, die scheinbar dem Salutschießen zugeordnet werden konnten, ein „Feuerball“ zu sehen gewesen sei. Wenige Minuten später wurde mitgeteilt, dass an zwei Kreuzungen in St. Ingbert-Rohrbach die Ampelanlagen ausgefallen seien.

Ehe die sofort entsandten Beamten die genauen Zusammenhänge und die Verkehrssituation überprüfen konnten, kam es dann um 17.20 Uhr an der Kreuzung zwischen der Oberen Kaiserstraße und der Spieser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs, wobei ein Fahrer leicht verletzt wurde (musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden). Dabei hatte der Fahrer aus der Spieser Straße die Vorfahrt des bevorrechtigen Fahrzeugs auf der Oberen Kaiserstraße missachtet. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage ausgefallen.

Erst eine zweite Mitteilung über einen umgestürzten Baum an einer Hochspannungsleitung, in der Nähe der Industriestraße, brachte Aufschluss über die Geschehensabläufe. Zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert konnten die Beamten der Polizei St. Ingbert den umgefallenen und im Kronenbereich verbrannten Baum in einer Hochspannungsleitung feststellen. Augenscheinlich war es hier zu einem Kurzschluss mit entsprechender Hitzeentwicklung gekommen. Eine Ausbreitung des Brandgeschehens blieb zum Glück, nicht zuletzt wegen der nassen Witterungsverhältnisse, aus.

Zeitnah über die Integrierte Leitstelle des Saarlandes und die Polizei informierte Stellen brachten unverzüglich Verantwortliche des zuständigen Stromversorgungsunternehmens zur Örtlichkeit, die die Störung beseitigten. Auch die verantwortliche Firma für den Ampelbetrieb konnte die Störungen im Verkehrsraum beheben. Tatsächlich bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner. Bei den Salutschüssen wurden keine Geschosse verschossen und die Veranstaltung war ordnungsgemäß angemeldet und sicherheitsüberwacht.

An den Ampelanlagen sorgten entsprechende Beschilderungen für den reibungslosen Verkehrsfluss, der bis auf den o.g. Verkehrsunfall, durchweg gewährleistet war. Die Hochspannungsleitung war lediglich über ein Feld oder den angrenzenden Waldrand, fernab eines Spazierweges oder einer Straße, gelegen, sodass niemand gefährdet wurde. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)