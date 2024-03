Eifel: Flüchtlingsunterkunft in Michelbach – Was der Kreistag Vulkaneifel nun entschieden hat

DAUN. Die Kontroverse um die Unterbringung von bis zu 60 Flüchtlingen in dem kleinen Eifelort Michelbach (90 Einwohner) war am gestrigen Montagabend Thema im Kreistag Vulkaneifel. Dabei wurde zwar entschieden, dass in Michelbach Geflüchtete erst einziehen, wenn alle anderen privaten und Sammelunterkünfte voll sind – Daran halten muss der Kreis sich aber nicht.

Die Pläne des Landkreises Vulkaneifel, ein altes Hotel in dem Gerolsteiner Stadtteil Michelbach als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen sorgen weiter für reichlich Diskussion. Über drei Stunden versuchte der Kreistag einen Kompromiss zu finden. Letztendlich setzte sich der Vorschlag der CDU durch, dass Michelbach nur als „Ultima Ratio“ für die Unterbringung von Geflüchteten dienen sollte. Dies bedeutet, dass das ehemalige Hotel erst dann genutzt werden sollte, wenn alle anderen privaten Wohnungen und Sammelunterkünfte im Kreis belegt sind.

Während dieser Beschluss rechtlich nicht bindend ist, betonte Jens Jenssen von der SPD, dass die Kommune voraussichtlich diesem Beschluss folgen wird, was er bedauerte. Die SPD hatte gefordert, zunächst nur wenige Familien in Michelbach unterzubringen, anstatt die geplanten 60 Geflüchteten.

Die Grünen im Kreistag stimmten mit der SPD gegen den CDU-Antrag und kritisierten die Kommunikation der Landrätin Julia Gieseking scharf. Fraktionschef Dietmar Johnen sprach von einem „Kommunikationsdesaster“ und betonte, dass die Sorgen der Bürger nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Die Landrätin selbst entschuldigte sich während der Sitzung für die mangelnde Kommunikation und versprach, die Bürger stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

Für die Bürgerinitiative „Fairteilen“ ist jedoch klar, dass der Kampf weitergeht. Sie fordern, dass die geplante Sammelunterkunft nach Daun verlegt wird. Zuvor nutzte der zweite Vorsitzende Nikolaus Jansen seine Redezeit im Kreistag um deutliche Kritik zu üben. Die Ankündigung, bis zu 60 Geflüchtete in einem ehemaligen Hotel im Ort unterzubringen, stieß auf erheblichen Widerstand bei den Einwohnern von Michelbach. Jansen betonte, dass die Aussicht auf eine Sammelunterkunft in ihrer Nachbarschaft für sie „unerträglich“ sei und betonte: „Einen Kompromiss gibt es für uns nicht.“