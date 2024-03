Schießerei in Belgien: Polizist bei Hausdurchsuchung getötet

CHARLEROI. Wie L’essentiel berichtet, ist es in der belgischen Stadt Charleroi zu einer Schießerei gekommen, bei der ein Polizist, der zu einer Spezialeinheit gehörte, getötet wurde.

Hintergrund ist eine Hausdurchsuchung, die durchgeführt wurde, weil eine Person sich in einem Haus verschanzt hatte. Der Verdächtige schoss auf mehrere Polizisten. Neben dem getöteten Beamten befindet sich ein weiterer Polizist in Lebensgefahr. Auch der Verdächtige ist in kritischem Zustand.

Der belgische Premierminister Premierminister Alexander De Croo sprach den Angehörigen des verstorbenen Polizisten auf der Plattform X sein Mitgefühl aus. (Quelle: L’essentiel)