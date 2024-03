„Immenses Geld“: IG Metall erzielt Ergebnis mit Ford-Zulieferern

Die IG Metall hat sich mit den Zulieferern von Ford in Saarlouis auf Sozialtarifverträge geeinigt. Am Montag müssen die Beschäftigten diese noch annehmen. Dann ist der Streik vom Tisch.

SAARLOUIS. Nach tagelangen Verhandlungen haben die IG Metall und Zulieferer bei Ford in Saarlouis ein Verhandlungsergebnis erzielt. «Wir haben mit den fünf Betrieben Verträge geschlossen», sagte der 2. Bevollmächtigte und Verhandlungsführer der IG Metall Völklingen, Ralf Cavelius, am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

«Und für alle haben wir ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann und sich deutlich von normalen Sozialplanthemen abhebt.» Am morgigen Montag gebe es Betriebsversammlungen in den einzelnen Betrieben: Dort werde über die Annahme der Sozialtarifverträge abgestimmt, sagte Cavelius. Zudem gebe es eine Urabstimmung über die Beendigung des Streiks. Am Freitag vor einer Woche hatte die Gewerkschaft die rund 500 Beschäftigten der Betriebe zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Nach vier Tagen im Ausstand wurde dann eine Streik-Pause eingelegt, um neu zu verhandeln.

«Wir wollten eigentlich Arbeitsplätze, die kriegen wir nicht», sagte Cavelius. «Also wollen wir die zweitbeste Lösung. Das ist immenses Geld.» Es gebe Abfindungsbeträge, Transfergesellschaften und Übergangsregelungen für ältere Mitarbeiter. «Wir haben deutlich mehr gefordert. Aber wir sind deutlich an unser Ziel herangekommen», sagte er.

Anlass für die Verträge ist das vom US-Autobauer Ford angekündigte Ende der Produktion in Saarlouis im November 2025. Für die Beschäftigten im Ford-Werk gilt seit Ende Februar ein Sozialtarifvertrag. Die Vereinbarungen beinhalten die Weiterbeschäftigung von 1000 der insgesamt 3750 Ford-Mitarbeiter bis Ende 2032, hohe Abfindungen und Prämien, die Bildung einer Transfergesellschaft und Qualifizierungsprogramme. Außerdem wurde das Ende der Produktion des Ford Focus um ein halbes Jahr auf November 2025 verschoben. (Quelle: dpa)