Rugby Trier bittet zum Tanz: Heimturnier im Waldstadion am kommenden Samstag

TRIER. Am Samstag, den 16. März, empfangen die Trierer Rugger anlässlich des NRW-Cups Gäste aus Bad Ems und Köln im Waldstadion Trier. Los geht’s um 12 Uhr.

Es soll ein weiterer Schritt zur alten Stärke werden. Und die Zeichen stehen gut. Denn mit steigender Beteiligung im Training, personellen Verstärkungen auf wichtigen Positionen und einem klaren Plan stehen die Chancen gut, den Pokal erneut in Trier zu halten. Zumal mit dem neuen Rugby-Club Esch aus Luxemburg noch ein paar Spieler den Kader der Trierer auffüllen, um Spielerfahrung zu sammeln.

Doch einfach wird das nicht. Zwar haben die Trierer beim letzten Heimturnier sowohl gegen Bad Ems als auch gegen Köln gewonnen, allerdings setzte es gegen beide Mannschaften beim letzten Aufeinandertreffen in der Hinrunde in Bonn jeweils eine Niederlage. Spannung ist also garantiert.

Jeder, der durch die tolle WM oder die grade laufenden Six Nations Lust hat, das lokale Rugbyteam anzufeuern, hat jetzt die Gelegenheit. Das erste Spiel startet um 12 Uhr und wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Wer möchte, kann natürlich selbst einfach mal im Training vorbei schauen. Trainiert wird immer Dienstag und Donnerstag um 19.30 Uhr auf dem Kleinspielfeld des FSV Trier-Tarforst. Das Alter oder die Statur sind dabei völlig egal, Rugby-Erfahrung ist nicht notwendig. Mehr Infos zum Trierer Rugby, beispielsweise zum Kinderrugby-Training, unter www.rugby-trier.de. (Quelle: FSV Trier-Tarforst e.V., Abteilung Rugby)