Temmels: Täter hebelten Fenster auf – Diebstähle aus zwei Gebäuden

TEMMELS/KONZ. Am Freitag, 08.03.24, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 15.30 Uhr und 20.35 Uhr durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in Temmels in der Straße „Zur Fels“.

Die Täter durchwühlten die Wohnung und die Räume im Kellerbereich. In einem weiteren Fall drangen in der Zeit zwischen dem 08.03. gegen 18.15 Uhr, bis 09.03., ca.13.30 Uhr, bislang unbekannte Täter durch Hochschieben eines Rollladens und Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Saarburger Straße in Temmels ein.

Das Haus wird aktuell einer Sanierung unterzogen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290