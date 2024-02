„Dabeisein ist alles“: Trierer Firmenlauf am 8. Mai – Was euch erwartet und Infos zur Anmeldung

TRIER. Wenige Wochen sind es noch bis zum 10. Firmenlauf in Trier (Mittwoch, 8. Mai, Vorabend von Christi Himmelfahrt, Start um 19.30 Uhr). Jetzt ist also genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit der Vorbereitung auf das einzigartige und größte Sportevent der Region zu beginnen – und sich über seinen Arbeitgeber registrieren zu lassen. Gut 4.000 machten vergangenes Jahr mit, und diesmal werden gemäß Firmenlauf-Motto „Dabeisein ist alles“ bis zu 5.000 Aktive erwartet. Das Gemeinschaftserlebnis im Kreis von Kolleginnen und Kollegen steht im Mittelpunkt. Für alle, vom Azubi bis zum Chef.

Zum Jubiläum gewährt der Veranstalter Silvesterlauf Trier für die ersten 1.000 angemeldeten Teilnehmer einen Rabatt. Bis zur 500. Anmeldung gilt der Vorzugspreis von 19 Euro pro Starter, bis einschließlich der 1.000. Meldung werden 22 Euro berechnet. Ab der 1001. Meldung beträgt der Organisationsbeitrag 24 Euro, ab dem 16. April dann 26 Euro. „Wir schaffen mit diesem Stufenmodell einen Anreiz, sich frühzeitig anzumelden“, sagt Hans Tilly, Vorstandssprecher des veranstaltenden Silvesterlauf-Vereins. „Als ehrenamtlich arbeitende Organisatoren brauchen wir Vorlaufzeit, um dieses große Projekt so stemmen zu können, dass es für alle Beteiligten zu einem einzigartigen Erlebnis wird.“ Ein positiver Aspekt sei, so Tilly, „sich eher etwas besser vorzubereiten, wenn man sich frühzeitig für die Teilnahme entschieden hat“.

Die Einstiegshürde zur Firmenlaufteilnahme ist niedrig, die Distanz von 5,3 Kilometer mit Start und Ziel an der Arena ist für jeden gesunden Menschen gut zu schaffen. Zumal es keinen Leistungsdruck gibt: Die Zeit spielt eine völlig untergeordnete Rolle. An Motivationsspritzen von außen mangelt es nicht: Die Aktiven werden in der Fußgängerzone von der Porta Nigra über Simeonstraße und Hauptmarkt sowie über den Domfreihof von mehreren tausend Zuschauern angefeuert.

Unabhängig vom Zeitpunkt der Anmeldung erhält zum Jubiläum jeder Teilnehmer eine gerade für das Laufen in den Sommermonaten zum Schutz vor der Sonne praktische Cap, „Unser Titelsponsor und der als Hauptsponsor hinzugekommene HAFEN TRIER machen die Jubiläumsgabe durch ihr großes Engagement möglich“, sagt Organisationsleiter und Stamm-Moderator Berthold Mertes. Der 60 Jahre alte Silvesterlauf-Gründer hat alle Trierer Firmenläufe an Start und Ziel moderiert. 2014 feierte der Firmenlauf Premiere, nur einmal (im Corona-Jahr 2020) fiel er aus.

Im Vorprogramm findet zum vierten Mal seit 2021 der Sparkasse Trier-Jugendlauf statt. Gedacht wird dabei auch an den Unternehmens-Nachwuchs: „Wir hoffen, dass viele der teilnehmenden Beschäftigten ein Familienevent aus dem Firmenlauf machen und ihre Kinder zum Mitmachen animieren.“ Wie beim anschließenden Firmenlauf wird die größte Gruppe prämiert. Die Elf- bis 15-Jährigen laufen knapp zwei Kilometer auf einer Pendelstrecke. Start und Ziel befinden sich ebenfalls vor der Arena auf der Herzogenbuscher Straße, gewendet wird auf Höhe des Wasserwegs. Der Start ist für 19 Uhr geplant.

JETZT ANMELDEN: Anmeldung online über firmenlauf-trier.de