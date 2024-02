Verwaltungsgebäude Thyrsusstraße: Technische Probleme behoben – Ämter wieder erreichbar

TRIER. Wie berichtet, kam es am heutigen Montagmorgen in Verwaltungsgebäude in der Trierer Thyrsusstraße zu einem Systemausfall.

Betroffen von den technischen Problemen waren die Zulassungsstelle und das Amt für Ausländerangelegenheiten. Mittlerweile sind die Probleme wieder behoben.

Die beiden Ämter sind wieder erreichbar und haben die Arbeit aufgenommen. Termine, die am Morgen verzögert wurden oder entfallen mussten, werden mit den Bürgerinnen und Bürgern neu festgesetzt oder kurzfristig erledigt. (Stadt Trier)