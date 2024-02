Junior Uni Daun schließt Kooperation mit der Hochschule Trier

TRIER/DAUN. Die Junior Uni Daun, vertreten durch Direktor Prof. Dr. Helmut Willems, und Tyrone Winbush, stv. Vorstandsvorsitzender der Lepper Stiftung, haben am 07.02.2024 zusammen mit Prof. Dr. Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier, einen Kooperationsvertrag unterschrieben.

Damit soll die zukünftige Zusammenarbeit der beiden Bildungseinrichtungen auf eine stabile Grundlage gestellt werden. Insbesondere in den Bereichen Technik, Informatik, Digitalisierung und Gesundheit können so interessierte und qualifizierte Dozenten und Dozentinnen für Kurse an der Junior Uni Daun gewonnen werden.

Spannender Anschluss an Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Zugleich kann an aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Hochschule Trier angeschlossen werden, was für die Kinder und Jugendlichen aus der Eifel spannende und innovative Einblicke in die Arbeit an der Hochschule Trier eröffnet. Die Hochschule Trier kann damit ihre Präsenz und Sichtbarkeit in der Region verbessern und zukünftige Studierende auf Ihre Angebote hinweisen.

Im Rahmen der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung konnte die Delegation der Hochschule Trier, zu noch Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Otten (Technik), Prof. Dr.-Ing. Beate Massa (Vizepräsidentin), und Jerome Wittling (Referent des Präsidiums) gehörten, die Labore und Fachräume der Junior Uni Daun unter der kundigen Führung von Dr. Marvin Müller (Mathematiker) und der Biologin und Laborexpertin Katharina Göbel (beide Junior Uni Daun) besichtigen und bereits erste Schritte hin zu einer Kurs-Zusammenarbeit im Herbstsemester 2024 besprechen.

„Win-Win-Situation“ für beide Seiten

Professor Willems äußerte sich begeistert über die Möglichkeiten der Kooperation: „das wird eine Win-win Situation, die für beide Seiten attraktive Optionen generiert. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns von der Hochschule Trier entgegengebracht wird.“

Auch Präsidentin Prof. Dr. Dorit Schumann schließt sich begeistert an: „Das ist genau, was wir für die Begeisterung junger Menschen an Technik in der Eifel und weit darüberhinausgehend brauchen. Die Aktivitäten der Junior Uni Daun werden bis nach Trier zu uns als MINT-orientierte Hochschule strahlen. Gemeinsam werden wir noch stärker.“