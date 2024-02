Gewissheit nach Gruselfund im Saarland: Menschliche Knochen stammen von Vermisstem

SULZBACH. Spaziergänger fanden am vergangenen Montag, 5.2.2024, in einem Waldstück zwischen Sulzbach und Fischbach Knochen und Knochenteile (lokalo.de berichtete).

Im Rahmen einer intensiven Suche durch die Polizei wurden weitere Teile eines menschlichen Skeletts und Kleidungsstücke in dem abgesperrten Areal aufgefunden. Nach der Untersuchung der Fundstücke in der Rechtsmedizin steht fest, dass diese von einem seit 21.05.2023 vermissten Mann aus Sulzbach stammen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes wurden nicht gefunden. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)