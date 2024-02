Einbruch in Freudenburg: Unbekannte Männer im Ort gesehen

FREUDENBURG. Am Dienstag, den 6. Februar, brachen unbekannte Täter zwischen 18.20 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Freudenburg ein.

Die Täter versuchten die Tür des Nebeneingangs aufzuhebeln, drangen anschließend unberechtigterweise in das Gebäude ein und konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Im Laufe des Tages wurden zwei unbekannte Männer im Ort gesehen.

Beide sind ca. 1,80 m groß, 25 bis 30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung sowie Mützen und Schals. Ob diese mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon 0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)