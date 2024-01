Trier: Über Brücken, Trassen und Kreisel – 2024 ereignisreiches Jahr auf verschiedenen Großbaustellen

TRIER. 2024 wird ein ereignisreiches Jahr auf den verschiedenen Großbaustellen in Trier-West. Der Bau der Entlastungsstraße „Über Brücken“ liegt im Zeitplan. Ab Februar gilt für die Kundinnen und Kunden des Edeka- Markts, des Autohauses Buschmann und weiterer Gewerbebetriebe eine geänderte Verkehrsführung.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom heutigen Dienstag.

Der Bau der neuen Entlastungsstraße in Trier-West ist inzwischen weit fortgeschritten. Sie ist zwischen der Hornstraße am nördlichen Ende bis zum Übergang auf die künftige Straße An der Lokrichthalle im Süden weitgehend fertig. Zu den Restarbeiten zählen Baumpflanzungen und die Herstellung der Fahrbahn-Deckschicht im nördlichen Abschnitt.

Der letzte Bauabschnitt startet wahrscheinlich am Montag, 5. Februar: Zur Anbindung des Edekas an die neue Straße wird ein „Mini-Kreisverkehr“ gebaut. Die Bauarbeiten haben den Nebeneffekt, dass die Zufahrt zum Parkplatz des Lebensmittelmarkts aus der Eurener Straße nicht mehr möglich ist. Die Entlastungsstraße ist zwar bereits befahrbar, aber noch nicht an das Straßennetz angebunden. Für die weitere Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe, darunter auch das Autohaus Buschmann, musste deshalb eine provisorische Lösung her, die in Zusammenarbeit mit der TW Project Bau und Management GmbH auch gefunden wurde: Die Investmentgesellschaft, die die Lokrichthalle und das umliegende Areal entwickelt, baute in den zurückliegenden Wochen eine provisorische Asphalttrasse, die von der Martha-Brach-Straße zur Entlastungsstraße verläuft (siehe Karte). Über diese Zufahrt sind die Gewerbebetriebe in den kommenden Monaten für den Kfz- Verkehr erreichbar.

Das Provisorium wird benötigt, bis mit dem Kreisverkehrsplatz Hornstraße/Markusstraße die nördliche Anbindung der Entlastungsstraße an das Straßennetz erfolgt. Der Bau des Kreisverkehrs beginnt voraussichtlich im Sommer. Auch im Süden fehlt noch der Anschluss: Hier hat sich die TW Project dazu verpflichtet, bis Ende des Jahres die Straße An der Lokrichthalle fertigzustellen, die wiederum zum Kreisverkehr Im Speyer führt.

Das Ziel ist für Baudezernent Dr. Thilo Becker klar: „Wir wollen die Entlastungsstraße Über Brücken Anfang 2025 für den Verkehr durchgängig öffnen. Das hängt aber auch von den Fortschritten der anderen Bauprojekte in der unmittelbaren Nähe ab, darunter die Eisenbahnüberführung Eurener Straße und der Bahnhaltepunkt Trier-West.“

Haltepunkt Trier-West und Eisenbahnüberführung

Die Deutsche Bahn will mit dem Neubau des Haltepunkts Trier-West für Personenzüge auf der Weststrecke im März beginnen. Auch bei der Eisenbahnüberführung geht es voran: Im Februar werden die 38 Meter langen Stahlträger angeliefert und dann vor Ort vormontiert. Der Einbau der Träger mit Hilfe eines Krans mit 650 Tonnen Hubleistung folgt im April. Das Brückenbauwerk und die Auffahrt aus Richtung Römerbrücke sollen bis Oktober fertiggestellt sein.

Damit nicht genug: Auch am Bahnübergang Martinerfeld stehen Bauarbeiten an. Die Bahn plant im Hinblick auf die Reaktivierung der Weststrecke die Modernisierung der Schrankentechnik. Die Stadt übernimmt den Ausbau der Zufahrten Hornstraße und Römerstraße. Um die Sicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu optimieren, soll die Vorfahrt an dem Knotenpunkt künftig mit Ampeln geregelt werden. Gleichzeitig wird die Fußgänger- und Radfahrerführung verbessert. Baubeginn für den städtischen Part ist voraussichtlich im März mit Verkehrseinschränkungen auf der Achse Hornstraße-Kölner Straße.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung / Ralph Kießling. Ausgabe vom 30.01.2024)