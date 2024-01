Programm zur Förderung von touristischen Angeboten in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Mit einem in diesem Jahr mit bis zu rund acht Millionen ausgestatteten Programm will die rheinland-pfälzische Landesregierung Betreibern von Restaurants, Hotels und Campingplätzen unter die Arme greifen.

Es solle beim Ausbau touristischer Angebote unterstützen, teilte das Wirtschaftsministerium in Mainz am Freitag mit. Gefördert werden kann demnach beispielsweise die Aufstockung der Sitzplätze in einem Restaurant, die Errichtung weiterer Stellplätze auf Campingplätzen und die Erhöhung der Zimmerkapazität in einer Unterkunft. Auch Investitionen etwa in Wellnessanlagen oder in die Digitalisierung können unterstützt werden.

Förderung jetzt auch für Campingplätze und Restaurants

Das Programm löse eines, das sich nur an die Hotellerie gerichtet habe, ab, die Gruppe der Antragsberechtigten sei also erweitert worden. Der Kurztrip oder der Urlaub in der Natur würden zunehmend nachgefragt, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Sie fänden immer häufiger auch auf dem Campingplatz oder in Form eines Restaurantbesuchs statt. «Mit unserem neuen Förderprogramm stärken wir nun auch diese Betriebe und so den Tourismus in Rheinland-Pfalz.»

Anträge auf eine Förderung sind laut Ministerium bei der Förderbank ISB zu stellen. Ab einer Investition von 125.000 Euro seien Zuschüsse von bis zu 20 Prozent möglich. Der höchstmögliche Zuschuss liege in der Regel bei einer halben Million Euro.