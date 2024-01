Deutlich mehr Vogelbegeisterte: Über 5700 Menschen zählen bei Nabu-Aktion Vögel

MAINZ/TRIER. In diesem Winter haben sich deutlich mehr Naturfreunde in Rheinland-Pfalz an einer Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) beteiligt. Über 5700 Menschen zählten in der «Stunde der Wintervögel» in Gärten und Parks Vögel, wie der Nabu am Freitag mitteilte. Das seien über 1000 Vogelbegeisterte mehr als im Vorjahr.

«Das Wetter hat am Zählwochenende mit frischem Schnee für ideale und geradezu romantische Bedingungen fürs Vogelzählen gesorgt», teilte Nabu-Landesgeschäftsführer Olaf Strub mit. Das habe viele Menschen zum Mitmachen ermuntert. Bei der Aktion sei der Haussperling im Land sowie bundesweit am häufigsten gesichtet worden, gefolgt von Kohl- und Blaumeise.

Die «Stunde der Wintervögel» ist nach Angaben des Nabu Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Sie fand zum 14. Mal statt und wurde vom Nabu und seinem bayerischer Partner, dem Landesbund für Natur- und Vogelschutz, ausgerichtet. Deutschlandweit beteiligten sich den Angaben nach mehr als 130.000 Menschen. Für den 9. bis 12. Mai ist die nächste Vogelzählung, die «Stunde der Gartenvögel» angesetzt.