Statistik 2023: Aus dem In- und Ausland – Steigende Touristen-Zahlen in Rheinland-Pfalz

BAD EMS. Im vergangenen Jahr haben von Januar bis Noevember mehr Touristen Urlaub in Rheinland-Pfalz gemacht als noch 2022. In dem Zeitraum zählten die Tourismusbetriebe des Landes 8,1 Millionen Gäste und damit 8,1 Prozent mehr als 2022, wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Auch die Zahl der Übernachtungen sei um 5,3 Prozent auf 21,1 Millionen gestiegen.

Trotz des Zuwachses ist das Vor-Corona-Niveau laut der Behörde noch nicht erreicht worden. Die Gästezahlen lagen laut Statistischem Landesamt um sechs Prozent niedriger, die Übernachtungen unterschritten das Niveau des Jahres 2019 um 3,2 Prozent.

Von den Gästen kamen rund 6,5 Millionen aus Deutschland, das ist ein Zuwachs um 7,4 Prozent. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland stieg den Angaben zufolge um elf Prozent auf 1,6 Millionen.