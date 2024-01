Von Geschäftsideen bis Finanzen: Tag der Wirtschaft an der Hochschule Trier begeistert Schüler

TRIER. Wirtschaft ist ein substanzieller Bestandteil unseres Lebens, der viele Aspekte unserer Gesellschaft beeinflusst. Um einen Einblick in die Welt der Wirtschaft zu bekommen, veranstaltete die Hochschule Trier erstmalig am 19. Dezember 2023 in Kooperation mit der Deutschen Bundesbank aus Mainz einen Tag rund um wirtschaftliche Themengebiete für Oberstufenschülerinnen und -schüler.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen an interessanten Workshops von Expertinnen und Experten zur Inflation der letzten 100 Jahre, zu Bankensystemen und Kapitalmärkten sowie zu erfolgreichen Unternehmensgründungen teil. Durch einen anschließenden Campusrundgang konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Hochschule näher kennenlernen und einen Einblick in den Hochschulalltag gewinnen.

Zum Abschluss erhielten sie wertvolle Informationen zu den Studienmöglichkeiten bei der Deutschen Bundesbank und der Hochschule Trier und den damit verbundenen zukünftigen beruflichen Perspektiven. Der 16-jährige Adar Bozoglan von der BBS Wirtschaft in Trier war mit dabei und fasst seine Highlights des Tages zusammen: „Sehr spannend fand ich, wie die Vorträge hier an der Hochschule sind von den Professoren. Wir hatten viele Themen rund um Inflation, das fand ich sehr interessant.“

Derzeit läuft die Bewerbungsphase für die vielfältigen Studiengänge im Sommersemester 2024 an der Hochschule Trier. Informationen zu den Studiengängen mit einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung sind unter folgendem Link abrufbar www.hochschule-trier.de/go/wirtschaft. Alles Wissenswerte rund um Studiengänge, Ausbildungen und Bewerbungen bei der Deutschen Bundesbank befindet sich auf der Website https://www.bundesbank.de/de/karriere. (Quelle: Hochschule Trier)