++ Trier Aktuell: Kein Konvoi möglich – Polizei stoppt Traktoren aus Bitburg an Fachhochschule für Ansprache ++

TRIER. Im Zuge der heutigen Bauernproteste in Trier machten sich am späten Montagnachmittag auch rund 250 bis 300 Traktoren und Lkw’s aus der Eifel über die B51 in Richtung Trier auf. Nach einer Ansprache der Trierer Polizei an der Fachhochschule, sahen diese jedoch davon ab, weiter in Richtung Stadtgebiet zu fahren.

Wie Polizeisprecher Konz bestätigte, wurden die Fahrzeuge, welche gegen 16 Uhr von Richtung Bitburg kommend an der Abzweigung Trier eintrafen, von der Polizei zunächst an die Fachhochschule geleitet.

Bei einer entsprechenden Ansprache durch die Polizei wurde mitgeteilt, dass auch aufgrund einer nicht erfolgten vorherigen Anmeldung, ein gemeinsamer Konvoi derzeit durch Trier nicht möglich sei. Eine “Einfahrt” in die Stadt Trier sei nur in einzelnen Fahrzeugen und unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung möglich.

70 Fahrzeuge traten daraufhin die Heimreise ein – weitere Fahrzeuge verweilen derzeit noch im Bereich der Fachhochschule.