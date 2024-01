++ Trier aktuell: Bauernproteste angelaufen – erste Autobahnzufahrten bereits blockiert ++

TRIER. Die für heute angekündigten Demonstrationen der Landwirte und Transporteure in Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Trier sind zwischenzeitlich angelaufen.

Erste Autobahnzufahrten sind bereits blockiert. Ebenso erste Kreisverkehre an neuralgischen Knotenpunkten. Die Polizei ist an allen Auffahrten und Blockaden präsent, sichert den Verkehr und kontrolliert die Einhaltung der Auflagen.

Hier eine Übersicht über die aktuellen Blockaden (Stand ca. 7.00 Uhr):

B257 Wallenborn

B51 Höhe Hohensonne

A1 AS Schweich

AS Reinsfeld

A64 AS B53 (Ehrangerbrücke)

Verteilerkreisel Trier

AS Gerolstein

AS Kelberg

AS Baden

AS Longuich

AS Prüm

B51 in FR Prüm

A64 Höhe Biewerbachtalbrücke

A 602, AS Kenn

A1, AS Mehring

A1, AS Salmtal

Konvois mit schweren Fahrzeugen haben sich an ihren Sammelpunkten eingefunden, fahren dort hin oder sind bereits unterwegs zu den Kundgebungsorten in den Städten. Aufgrund der langsamen Fahrweise der Trosse resultieren erste Rückstaus des fließenden Verkehrs.

Die Polizei Trier appelliert an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich an die Auflagen der Versammlungsbehörden zu halten und den Weisungen der Polizei zu folgen.

Verkehrsteilnehmer werden um Geduld, gegenseitige Rücksicht und ständige Vorsicht gebeten. Die Polizei hofft auf das Verständnis für temporäre Verkehrsbehinderungen bis hin zu Staubildungen. Es wird gebeten, vorsichtig an die Stauenden heranzufahren, die auch plötzlich vor Ihnen auftauchen können. Insgesamt bittet die Polizei um eine umsichtige und defensive Fahrweise, um Unfälle zu vermeiden!

Die Bevölkerung wird gebeten, sich weiterhin zu informieren und sich an die bisherigen Informationen der Polizei und der Kommunen zu orientieren. Die Polizei Trier informiert über X (ehemals TWITTER) unter @PolizeiTrier oder auf unserem neuen WhatsApp-Kanal “Polizeipräsidium Trier” unter dem Link https://s.rlp.de/DlaxE.

Die Polizei wird das Grundrecht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit schützen, Beeinträchtigungen Unbeteiligter so weit wie möglich minimieren und für die Verkehrssicherheit sorgen. Gegen Straftaten wird konsequent vorgegangen und Strafverfahren werden konsequent eingeleitet. (Quelle: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Trier, Polizei Trier auf X)