Kurioser Polizeieinsatz in der Vulkaneifel: Zelte von wilden Campern waren Siloballen

BETTELDORF/DAUN. Wie die Polizei Daun miteilt, wurde am Samstag, 30.12.2023, der Polizeiinspektion gegen 14.52 Uhr mitgeteilt, dass im Bereich der K 63 (Am Döhmberg) in Betteldorf mehrere sogenannte Igluzelte aufgestellt seien.

Es wurde durch den Mitteiler ein illegales und wildes Campen vermutet. Durch die Beamten wurde die Örtlichkeit umgehend aufgesucht.

Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um alte Siloballen handelte, welche innerlich zusammengefallen waren, so dass sie tatsächlich von Weitem betrachtet die Form von Igluzelten hatten.