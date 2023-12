Föhren: Serie von versuchten Diebstählen aus Fahrzeugen

FÖHREN. Am späten Abend des 28.12.2023 kam es in Föhren zu mehreren versuchten Diebstählen aus Personenkraftwagen. In den bisher hier bekannten Fällen kam es jeweils nicht zur Vollendung des Diebstahls, da die betroffenen Fahrzeuge ordnungsgemäß verschlossen waren oder der Täter bei der Tatausführung gestört wurde.

Jedoch kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge angegangen wurden. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt und/oder dem Tatverdächtigen machen können oder selbst einen (versuchten) Diebstahl aus Ihrem Fahrzeug bemerkt haben, kontaktieren Sie bitte die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0. (Quelle: Polizeidirektion Trier)