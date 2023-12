Statistik von Namensforscher: Das sind die beliebtesten Baby-Vornamen 2023 in RLP

AHRENSBURG. Emilia und Noah sind nach einer Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld bundesweit die beliebtesten Vornamen bei Babys in diesem Jahr gewesen. Der Mädchen-Vorname Emilia führt auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Hitliste des Namensforschers an.

Während Noah der Erhebung zufolge auch im Saarland besonders beliebt ist – gefolgt von Elias und Matteo -, liegt Theo bei den Jungen-Vornamen in Rheinland-Pfalz vorne. Dahinter folgen Noah und Matteo. Bei den Vornamen für Mädchen landeten in Rheinland-Pfalz Sophia und Emma auf den Plätzen zwei und drei, im Saarland Ella und Sophia.

Schon 2022 waren Emilia und Noah auf Platz eins der Hitliste des Namensforschers zu finden, der nach eigenen Angaben rund 280.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet hat. Dies sind etwa 40 Prozent aller neugeborenen Babys. 63 Prozent der Daten stammen von Standesämtern, 37 Prozent von Geburtskliniken.

Knud Bielefeld veröffentlicht Ranglisten der häufigsten Vornamen seit 2005. Daneben ermittelt der Namensforscher auch die beliebtesten zweiten Vornamen. Hier führen Sophie und Alexander. (Quelle: dpa)