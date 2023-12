Erst Beleidigungen an der Kasse, dann Handgemenge: Schlägerei in Geschäft in Luxemburg

LUXEMBURG. Am Nachmittag des 27.12.2023 wurde eine Schlägerei in einem Geschäft in der Allée du Carmel in Luxemburg-Cents gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die Personen vor Ort antreffen.

Ersten Informationen zufolge standen die beiden Tatverdächtigen an der Kasse, als einer der beiden begann, Personal und Kunden zu beleidigen. Als ein Kunde ihn aufforderte, sich zu beruhigen, ging der Tatverdächtige auf ihn los, woraufhin es zu einem Handgemenge kam. Daraufhin ging auch der zweite Tatverdächtige auf den Kunden los.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Tatverdächtige festgenommen und am Morgen des 28.12.2023 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)