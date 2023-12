Trierer Silvesterlauf 2023: Diese Straßen und Stellflächen in der Innenstadt werden gesperrt

TRIER. An Silvester füllt sich die Innenstadt traditionell mit Sportbegeisterten. Ob zum Anfeuern am Straßenrand oder als Läuferin oder Läufer auf der Strecke – der Trierer Silvesterlauf bringt am letzten Tag des Jahres nochmal ordentlich Leben in die Stadt.

Damit einher gehen am 31. Dezember mehrere Straßensperrungen: Von etwa 11 bis 18.30 Uhr gehören Domfreihof, Hauptmarkt, Kornmarkt sowie die Verbindungen Brot-, Nagel- und Fleischstraße den Teilnehmenden des Traditionslaufs. Die Zufahrtsstraßen zu diesem Ring sind ab einer bestimmten Höhe ebenfalls blockiert. Auch die privaten Stellflächen im Bereich des Kornmarktes, der Gangolfstraße und des Domfreihofs sind in dieser Zeit nicht beziehungsweise nur eingeschränkt mit Fahrzeugen zugänglich.

Die abgegrenzte Laufstrecke darf weder von Zuschauerinnen und Zuschauern noch von Fußgängern betreten werden. Polizei und Sicherungspersonal stellen den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung sicher. (Quelle: Stadt Trier)