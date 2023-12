Messerüberfall in Luxemburg: Police Grand-Ducale schnappt fliehenden Täter

LUXEMBURG. Am Nachmittag des 27.12.2023 wurde ein Diebstahl mittels Drohungen in Höhe der Avenue de la Porte Neuve in Luxemburg-Stadt gemeldet. Ersten Informationen zufolge näherte sich der mutmaßliche Täter dem Opfer und griff nach dessen Halskette.

Als sich das Opfer wehrte, zeigte der Täter ein Messer und flüchtete mit der Beute. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige von einer Polizeistreife gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Morgen des 28.12.2023 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle. Police Grand-Ducale)