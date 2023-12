Hausbrand mit toter Person: Defekte Lampe wohl Ursache

WEISENHEIM AM SAND/BAD DÜRKHEIM. Der Hausbrand in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) ist den Ermittlern zufolge vermutlich durch den technischen Defekt einer Lampe ausgelöst worden.

Bei der Untersuchung konnten keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gefunden werden, wie die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße am Freitag mitteilte.

Bei den Löscharbeiten am Mittwoch war ein toter Mensch gefunden worden. Hier seien Details noch unklar – die Obduktion sei für nächste Woche anberaumt, hieß es. Ermittlungen zufolge hatte sich zum Zeitpunkt des Brandes eine 72-jährige Frau im Haus aufgehalten. Ihr 87-jähriger Mann befand sich in einem Krankenhaus in Frankenthal.