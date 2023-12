Medizinischer Notfall auf der Autobahn: 57-Jähriger stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

HEIDESHEIM. Am 19.12.2023, gegen 20.16 Uhr, kam es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, an der Anschlussstelle Mainz-Finthen, zu einem Verkehrsunfall mit einem Alleinbeteiligten 57-Jährigen Autofahrer. Dieser befuhr gemeinsam seiner Ehefrau die BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, als er kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Finthen einen medizinischen Notfall erlitt.

Der PKW kam daraufhin leicht nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke. Die Ehefrau des 57-Jährigen ergriff hierauf das Lenkrad und steuerte den PKW an der Anschlussstelle Mainz-Finthen von der Autobahn herunter, wo der PKW schließlich am Ende der Kurve zum Stehen kam und hierbei nochmals die rechte Schutzplanke touchierte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 57-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Anschlussstelle Mainz-Finthen musste im Rahmen der Unfallaufnahme für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Es sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)