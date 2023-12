Auch in Trier: Sechs Razzien in Rheinland-Pfalz wegen Hasskriminalität

TRIER/MAINZ. Im Rahmen eines Aktionstages gegen Hasskriminalität im Internet haben rheinland-pfälzische Ermittlungsbehörden die Wohnungen von sechs Verdächtigen durchsucht.

Dabei seien unter anderem Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz gemeinsam am Freitag mit.

Den Angaben zufolge fanden die Razzien am Donnerstag in den Landkreisen Altenkirchen und Bad Dürkheim sowie in Trier, Bad Kreuznach und Zweibrücken statt. Gegen zwei Frauen und vier Männer sei wegen Volksverhetzung, der Belohnung und Billigung von Straftaten und Beleidigungen sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten ermittelt worden.

Die Aktion gegen Hasspostings im Internet wurde deutschlandweit vom Bundeskriminalamt (BKA) koordiniert. Insgesamt vollstreckten deutsche Strafverfolgungsbehörden mehr als 120 polizeiliche Maßnahmen. Neben Deutschland beteiligten sich auch Frankreich, Österreich, Rumänien, die Slowakei und Spanien.