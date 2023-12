++ Aktuell: Imbiss-Stand brennt auf Bitburger Weihnachtsmarkt – starke Rauchentwicklung ++

BITBURG. Am heutigen Sonntag wurde gegen 9.43 Uhr der Brand eines Imbiss-Standes auf dem Weihnachtsmarktgelände in Bitburg gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand ein Imbiss-Stand mit starker Rauchentwicklung in Vollbrand.

Die Brandörtlichkeit in der Bitburger Innenstadt wurde durch Polizeikräfte weiträumig abgesperrt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brandherd löschen. Durch den Brand wurde ein Imbisstand und die daneben befindlichen Zelte/Stände ebenfalls beschädigt.

Der Weihnachtsmarkt war zum Brandzeitpunkt noch nicht geöffnet. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Schadensumme dürfte sich auf auf einen hohen, fünfstelligen Betrag belaufen. Hinsichtlich der Brandursache werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei geführt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)