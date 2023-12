Dreister Diebstahl in Morbach: Rollgaragentor samt Motor mit hellem Transporter geklaut

MORBACH. Bereits am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, kam es in der Keltenstraße in Morbach, OT Wederath, zum Diebstahl eines alten Rollgaragentores samt Motor. Durch mehrere Anwohner konnte ein heller Transporter (Schrotttransporter), besetzt mit einer männlichen und einer weiblichen Person, bei der Tat beobachtet werden.

Zudem erhielt man den Hinweis, dass es sich bei den bislang unbekannten Tätern um Schrotthändler mit Kennzeichenkennung “TR” handeln könnte, welche sich des Öfteren in Wederath aufhalten und dort bekannt seien.

Sofern es Zeugen der Tat gibt oder Zeugen die sachdienliche Angaben im Hinblick auf die Schrotthändler machen können, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Morbach gebeten (Telefon: 06533/9374-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)